Rugby | Mondiali 2023 | “Zombie” dei Cranberries diventa l’inno che unisce le due Irlande VIDEO

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’Irlanda batte il Sudafrica aidiallo Stade de France di Parigi e le celebrazioni post-matchno virali. Il motivo? Un intero stadio a cantare ‘’, famosa hit del ’94 dei The. Dietro c’è anche un motivo politico. A tutte le squadre viene chiesto di inviare inni per l’inizio e canzoni celebrative in caso di vittoria. L’IRFU, la federazionese, ha scelto, appunto,. L’IRFU è fermamente apolitico, edella Repubblica d’Irlanda “Amhrán na bhFiann” era ormai ritenuto offensivo per i nordsi. E allora si vira su ‘’, “per la sua qualità orecchiabile e simile a un inno che consente ai fan di tutte le età e livelli di ebbrezza di essere coinvolti”, scrive ...

È andata in scena a Lione la supersfida tra Galles e Australia, match da dentro o fuori per i Wallabies che Perde ndo non raggiungerebbero i quarti ...

tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali maschili di rugby 2023 , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Sono 20 ...

Il Regolamento dei Mondiali maschili di rugby 2023 , in programma da venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia: ecco la formula e tutto ...

AGI - dominio europeo nella prima fase dei Mondiali di rugby in corso in Francia: la conferma è arrivata da Lione dove la travolgente vittoria del ...

...canzone con il verso 'Ooh Ah Up the 'Ra' dopo aver massacrato la Scozia e si qualifica ai'. 'I tifosi dell'Irlanda cantano Zombie dopo aver battuto il Sud Africa nellaWorld Cup. Una ...La classica sfida delEurope Championship si è conclusa allaWorld Cup in perfetta parità per 18 - 18. Girone C, risultati della terza giornata: Georgia " Portogallo: 18 - 18 Galles " ...

La terza giornata del Mondiale di rugby 2023 si è aperta all’insegna del successo dell’Italia sull’Uruguay ma non solo: Galles e Inghilterra, con tre vittorie consecutive, hanno già ottenuto la matema ...Il Galles ha travolto l'Australia e si qualifica ai quarti. La Francia ha battuto la Nuova Zelanda. All'Italia tocca l'impresa di battere gli Alla Black venerdì a Lione ...