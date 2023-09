Rugby | i tifosi irlandesi cantano Zombie dei Cranberries al posto dell’inno VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 settembre 2023) La nazionale irlandese diè senza un inno che rappresenti tutti i suoi calciatori. È la nazionale riconosciuta per essere riuscita a unire sia i nazionalisti che gli unionisti, condannando i grandi conflitti interni nel paese verde. Tuttavia, l’inno non rappresenta tutti i giocatori della nazionale, essendo loro siadella Repubblica di Eire, siadel Nord. Poi, alirlandese, parte la canzone iconica degli anni 90. La Irfu, la federazione rugbistica irlandese, infatti, è rappresentativa dell’isola d’Irlanda e non di una delle due nazioni che la costituiscono. Sul Telegraph hanno spiegato che la scelta dideinon è casuale: “L’Irfu non vorrebbe essere vista come promotrice di alcun programma politico, in ...