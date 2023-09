Roma | spara in strada con armi ad aria compressa | in casa gli trovano un arsenale 

(Di lunedì 25 settembre 2023)– Spari da una finestra all’indirizzo di alcuni passanti: è successo alcuni giorni fa, in zona Vescovio, quando è giunta la segnalazione all’112. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissto di zona i quali hanno immediatamente avviato le indagini, dopo aver constatato che un portone era stato effettivamente danneggiato da alcuni palliniti, successivamente rinvenuti a terra. Ascoltati alcuni testimoni lì presenti, gli agenti, dopo aver individuato il potenziale appartamento dal quale erano statiti i colpi, si sono presentati presso l’abitazione e hanno identificato il proprietario il quale, sin da subito, mostrando un atteggiamento nervoso e poco collaborativo, ha riferito agli agenti di non essere in possesso di nessun tipo di arma. A questo punto però gli ...

