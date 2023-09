Roma | Lukaku sulla scia di Ronaldo in Serie A | il dato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Romeluha segnato il suo terzo gol consecutivo con la, secondo inA ed è arrivato a quota 59 gol segnati in 100 partite Romeluha segnato il suo terzo gol consecutivo con la, secondo inA ed è arrivato a quota 59 gol segnati in 100 partite. Secondo quanto riportato da Opta, con la rete al Torino il belga «ha segnato 59 reti in 100 gare inA; solo 5 giocatori hanno realizzato più gol nei primi 100 match tra quelli che hanno esordito nell’era dei 3 punti a vittoria: Trézéguet (63), Montella (64), Shevchenko (64), Higuaín (65) e C.(81)».