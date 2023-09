Roger Federer | il rimpianto del Re | “Ecco chi avrei voluto sfidare…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 settembre 2023) Campionissimo assoluto del mondo del tennis e ideatore e primo sponsor dell’evento chiamato Laver Cup che mette di fronte Europa e Resto del Mondo in una sfida di tennis capace di appassionare e incuriosire tutto il mondo. Chiamatela anche la Ryder Cup della racchetta, se volete: la competizione giovanissima ha già fatto parlare moltissimo contando sulla presenza di tennisti fortissimi capaci di impreziosire le sfide. Durante una delle sue ultime interviste,ha parlato del torneo ammettendo di avere un. Quale? Non essere riuscito a sfidare Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Holger Rune. Le dichiarazioni di: “Eventi come la Laver Cup avvicinano i giovanissimi al mondo del tennis” “L’evento ha superato le mie aspettative. Si crea davvero un bello spirito tra i ...