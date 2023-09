Ritorno al lavoro per Barbara d’Urso | ecco dove la vedremo a novembre

Leggi su biccy

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ad inizio settembresi è trasferita a Londra,sta anche studiando inglese in una nota scuola della capitale. La ‘pausa’ dalper Carmelita non durerà a lungo, la conduttrice infatti è pronta per il suoin patria con un ‘nuovo’ impegno. Ieri sera laha pubblicato due storie Instagram in cui ha annunciato inin Italia con il suo iconico motto ‘cominciamo così’: “Ed a proposito. Quando tornerò in Italia… Cominciamo così! E non solo“.dicon Taxi a Due Piazze.infatti il 3, 4 e 5sarà impegnata al Teatro Alfieri di Torino con lo spettacolo teatrale Taxi a Due Piazze. Lae gli altri attori saranno anche ...