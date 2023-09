Rintracciato il pirata della strada che ha ucciso un 82enne a Brindisi 

Leggi su agi

(Di lunedì 25 settembre 2023) AGI - Gli agentipolizia locale e delle volantiQuestura di Brindisi hannol'automobilista che domenica sera a Brindisi ha investito eTeodoro Taurisano, 82 anni, originario di Patu' (Le) per poi fuggire senza prestare soccorso. Si tratta di un uomo, di Brindisi, di 32 anni. Per arrivare a lui, gli agentilocale e i poliziottiquestura, si sono avvalsi di immagini riprese da telecamere di videosorveglianza. L'incidente si è verificato in via Togliatti. L'anziano, stava attraversando laquando è stato travolto da un'auto, trascinato per alcuni metri sull'asfalto. Per lui non c'è stato scampo, nonostante i soccorsi tempestivi da parte di chi ha assistito alla scena. L'auto invece è fuggita a tutta velocità facendo ...