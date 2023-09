Riforma Pensioni 2024 | novità su quota 103 | chi resta a lavoro avrà incentivi

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un incentivo destinato ai lavoratori che soddisfano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, nota come “103” (ovvero almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi), ma che scelgono di continuare a lavorare anziché andare in pensione. Questo incentivo consiste nell’importo delle contribuzioni previdenziali che normalmente sarebbero trattenute dallo stipendio del lavoratore per finanziare la sua pensione. Il dipendente che opterà per questa opzionela possibilità di ricevere in busta paga i propri contributi previdenziali, pari al 9,19% del suo stipendio. Questa scelta si tradurrà in un incremento netto dello stipendio.103, cosa cambia per chi: beneficiari e bonus I beneficiari ...