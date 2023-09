Riepilogo della partita Bologna – Napoli 0-0 della 5° giornata

(Di lunedì 25 settembre 2023) Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 24/09/2023 alle 20:28 CEST Ilfallisce ancora ed è lontanissimo dalla capolista, a sette punti dall’Inter L’attaccante nigeriano ha mostrato chiaramente la sua rabbia dopo essere stato sostituito Ilnon riesce a superare lo 0-0 contro ilin unanella quale il nigeriano Victor Osimhen sbaglia dagli undici metri e, per la terza volta consecutiva finora in questa stagione, il campione in carica dello scudetto ha dimostrato di non essere al livelloscorsa stagione. L’inizio di stagione di questo nuovodel francese Rudi García ha messo ancora una volta sul tavolo questo La squadra non è la stessa che lo scorso anno ...

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: 26/08/2023 ...

In Spagna non si parla d’altro: 28/08/ 2023 alle 23:53 CEST L’Atlético de Madrid ha registrato a Vallecas la sua ...

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: In quella che era una finestra di trasferimento estiva per i libri dei record, le cose finalmente si ...

sesta giornata: Palermo - Cosenza 0 - 1 90'+1 Canotto (C) Brescia - Venezia 0 - 0 Cremonese - Ascoli 2 - 2 14' e 60' Coda (C), 25' Manzari (A), 88' Rodríguez (A) Feralpisalò - Pisa 0 -...Per i pochi fologorati sulla via di Damasco, ecco un piccolo. Come ricorda Valerio Moggia, il 22 aprile 1989, in occasione dell'amichevoleNazionale contro l'Uruguay, l'inno italiano ...

Scrutini e valutazione studenti, un riepilogo di norme e sentenze. Nota Orizzonte Scuola

Serie B, il riepilogo delle gare della sesta giornata: in attesa dei posticipi, nessuna big avanza TuttoReggina.com

Per chi conosce il retroterra neofascista e intollerante di una parte della curva gialloblu. i fischi che ieri hanno interrotto il minuto di silenzio in memoria di Giorgio Napolitano quasi un gesto di ...Sono state incrementate le pattuglie da parte delle Forze dell'Ordine per il controllo del territorio e per fornire supporto ed assistenza ...