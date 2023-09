Ricordate Cristina Plevani | concorrente del GF? La tv è solo un ricordo | Oggi è ridotta così

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 25 settembre 2023) È stata la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello. Che fine ha fatto? Vediamo cosa fa. È stata l’apripista di tutto quello che è venuto dopo un vero evento epocale.è stata la vincitrice della prima edizione della madre di tutti i reality, il Grande Fratello. Correva l’anno 2000, e Daria Bignardi apre per la prima volta le porte della casa più spiata d’Italia presentando un gruppo di sconosciuti raggruppati per una convivenza forzata isolati dal mondo esterno e sotto gli occhi delle telecamere h24. Nato come esperimento sociale per scoprire cosa succede in questi casi, nel corso degli anni concorrenti sempre più smaliziati vi hanno preso parte sapendo già a cosa vanno incontro e consapevoli del successo mediatico ricavato dalla loro ...