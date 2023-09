Respingimento migranti a Ventimiglia | solo un “cinico teatrino”? Segui la diretta con Peter Gomez e Pietro Barabino

...già predisposta la nascita di centri in cui valutare in maniera più veloce le domande deisbarcati da Paesi "sicuri" e quindi anche con più probabilità di rigetto. Quindi. È il ...... aspettare in un bosco vicino al confine, per poi provare a superare "il muro anti -" ... Queste pratiche di(o pushback ), per le quali l'Ungheria è stata condannata dalla Corte ...

Respingimento migranti, bocciata la Francia: "Serve più tempo" Avvenire

Migranti, la Corte Ue boccia i respingimenti al confine in Francia ... Agenzia ANSA

Le divisioni nel governo tedesco sulla gestione dei flussi di migranti mettono a repentaglio il raggiungimento di un compromesso ...La sentenza della CGUE impone la giurisprudenza a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ma in particolare è rivolta alla Francia, che dal 2015 ha reintrodotto i controlli alle frontiere interne.