Renato Sanches mette alla prova la pazienza di Mourinho

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo aver subito un altro infortunio all’inizio della partita di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, il tecnico della Roma Joséha avuto parole dure per il portoghese. Il tecnico ha lasciato intendere che per lui sarà impossibile fare carriera con la Roma L’altra sera, la Roma ha ottenuto un’importante vittoria contro L'articolo

Roma in attesa per le condizioni di Renato Sanches . In attesa degli esami di oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, le prime notizie sul...

Non c’è pace per Renato Sanches . Il centrocampista della Roma , uscito al 28? nella sfida di Europa League contro lo Sheriff, si è sottoposto a ...

Sapendo che la difesa non sarebbe stata quella dello scorso anno e in virtù dello sbarco di Aouar, Paredes,, Mourinho ha immaginato una squadra in grado di 'alzarsi' di una trentina di ...Out. Cristante e Paredes dal 1 . Dybala e Lukaku dal 1 in attacco. Karsdorp insidia Kristensen. A destra invece dovrebbe toccare a Zalewski, con Spinazzola che va verso la panchina. Le ...

Roma, a Genova senza Sanches e con Smalling in dubbio: condizioni e tempi di recupero Today.it

Il difensore inglese non ha ancora pienamente recuperato dal problema fisico accusato durante la sosta, mentre un infortunio muscolare dovrebbe tenere fuori il centrocampista portoghese per circa due ...Mou, a prescindere. Questo è il granitico sentimento delle genti romaniste. E così sia. Però è un fatto che si sia rotta la calcolatrice. Che i conti, cioè, non stiano tornando. Lo dice la classifica, ...