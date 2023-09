Reinhold Messner fuori dai Guinness? Lui replica così

(Di lunedì 25 settembre 2023) Secondo il giornalista Eberhard Jurgalski non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14 ottomila senza ossigeno: "Nessuna prova per l'Annapurna". Ladell'alpinista: "Sciocchezze"

Il Guinness World Records ha tolto ail titolo di "Re degli ottomila". Secondo il libro dei primati, non sarebbe stato lui il primo a scalare tutte le quattordici vette sopra gli 8mila metri. A mettere in dubbio il ...BOLZANO. Il libro Guinness dei primati toglie ala corona di Re degli ottomila. Non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14 ottomila. Secondo il cronista di alpinismo tedesco Eberhard Jurgalski,e Hans ...

Il libro dei Guinness dei primati toglie il record di re degli ottomila a Reinhold Messner. Il motivo: «Non ha ilgazzettino.it

Guinness toglie il primato a Messner: "Non è il Re degli ottomila". La replica: "Sciocchezze" - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Il Guinness dei primati toglie a Reinhold Messner la corona di Re degli 8mila: non sarebbe stato lui ad aver scalato per primo tutti i 14ottomila senza ossigeno. Secondo il cronista di alpinismo ..."Messner conquista l'Annapurna" titolò l'ANSA il primo maggio del 1985. "L'alpinista italiano Reinhold Messner - si legge - ha conquistato l'Annapurna, (8.091 metri) che occupa il decimo posto tra le ...