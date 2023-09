Real Madrid-Las Palmas mercoledì 27 settembre 2023 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Blancos vogliosi di riscatto dopo il derby

Leggi su infobetting

(Di lunedì 25 settembre 2023) Domenica notte è arrivata la prima grande amarezza stagionale per il: nella splendida cornice del Wanda Metropolitano isi sono inchinati all’Atletico, che con tre colpi di testa ha colto in fallo più volte i centrali di Ancelotti. Era difficile aspettarsi delle mancanze difensive come quelle palesate dalla difesa delle Merengues, finora InfoBetting: Scommesse Sportive e