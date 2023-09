Real Madrid | Ancelotti | “Contro l’Atletico troppo fragili in difesa | la responsabilità è mia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023) Carlo, tecnico del, ha commentato la severa sconfitta per 3-1 nel derby: “Non siamo partiti bene e abbiamo difeso male: eravamo deboli nella nostra area. Con il 2-0 loro hanno potuto giocare la partita che volevano, difendendo bene e con transizioni veloci. Andare in svantaggio? Ci è capitato più volte e tre volte siamo riusciti a rimontare. Anche oggi eravamo vicini a farlo, ma il 3-1 è stato: con quel gol è finita la partita“.ha poi spiegato le sue scelte: “Joselu non ha giocato dall’inizio perché volevo avere piùllo della palla con un centrocampista in più. La posizione di Bellingham non è cambiata in attacco, solo in. Con Kroos e Modric ...