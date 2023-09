(Di lunedì 25 settembre 2023) Piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 1000 di Guadalajara e del WTA 250 di Guangzhou. Anche questa ...

Aryna Sabalenka è la nuova numero 1 del mondo. L'ascesa nel Ranking WTA è il risultato della sua stagione migliore in termini di risultati negli ...

Ecco il Ranking Wta aggiornato a lunedì 18 settembre 2023 al termine della settimana che ha visto andare in scena i torneo di San Diego e Osaka. ...

Martina Trevisan sorprende nel WTA1000 di Guadalajara, in Messico. Sul cemento centroamericano, la toscana si è tolta la soddisfazione di ...

Ecco il Ranking Wta aggiornato a lunedì 25 settembre 2023 al termine della settimana che ha visto andare in scena i tornei di Guadalajara e ...

Qualche scossone questa settimana nel Ranking WTA, ma in vetta c’è sempre la bielorussa Aryna Sabalenka , unica giocatrice sopra i 9000 punti. Alle ...

... fa un balzo di 69 posizioni passando dal numero 111 al numero 42, naturalmente "best". Da segnalare anche il +30 fatto registrare dalla cinese Wang Xiyu: grazie al primo titoloin ...Ecco ilaggiornato a lunedì 25 settembre 2023 al termine della settimana che ha visto andare in scena i tornei di Guadalajara e Guangzhou. Due novità in top 10, dove al comando c'è sempre Aryna ...

Ranking WTA: Cocciaretto stabile al n.32. La leader è Sabalenka SuperTennis

Ranking WTA (18 settembre 2023): Aryna Sabalenka in vetta, Krejcikova in top-10. Cocciaretto n.1 d'Italia OA Sport

Piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 1000 ...Niente bye a Elena Rybakina al WTA di Tokyo nonostante sia la terza testa di serie, “sorpassata” da Sakkari e Garcia in virtù di una regola non nuova ma forse neanche esistente ...