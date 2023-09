Ranking Wta aggiornato a lunedì 25 settembre | Trevisan si porta a ridosso della top 40

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ecco ilWta252023 al terminesettimana che ha visto andare in scena i tornei di Guadalajara e Guangzhou. Due novità in top 10, dove al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, seguita da Iga Swiatek e Coco Gauff. Si tratta delle tre posizioni guadagnate da Maria Sakkari, vincitrice del prestigioso titolo in Messico e nuova numero 6 del mondo, e del ritorno di Caroline Garcia, che in virtùsemifinale a Guadalajara è tornata al decimo posto. Per quanto riguarda le italiane, invece, ottime notizie per Martina, protagonista in Messico con i quarti raggiunti e capace dirsi alla 41^ posizione, guadagnandone ben 13 in un colpo solo. Risale anche Camila Giorgi, sempre più vicina alla top ...

Cambia il trono. Come è accaduto nel Ranking ATP, anche nella classifica WTA ci sarà una nuova regina . L’esito degli US Open, infatti, ha portato la ...

Lucia Bronzetti affronterà Jil Teichmann al primo turno deldi Ningbo 2023 , torneo in programma dal 25 al 30 settembre. L'azzurra è reduce dai quarti di ...in grado di raggiungere un best......Garcia in virtù di una regola non nuova ma forse neanche esistente Non fortunatissima con, tabelloni e seeding, Elena Rybakina , che non ha ricevuto uno dei quattro bye al primo turno del...

Si tratta di Alexander Shevchenko, numero 86 del ranking Atp, e Anastasia Potapova ... Lui fatica ancora nel tour Atp, mentre lei è lanciata in quello Wta: la classe 2001 ha già conquistato due titoli ...Niente bye a Elena Rybakina al WTA di Tokyo nonostante sia la terza testa di serie, “sorpassata” da Sakkari e Garcia in virtù di una regola non nuova ma forse neanche esistente ...