Ragazzo investito e pestato a sangue per averli rimproverati per l’alta velocità

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 25 settembre 2023) Scioccante episodio: giovanee picchiato selvaggiamente per aver rimproverato chi sfrecciava vicino ai passanti alla fermata. In tutta risposta si è visto aggredire senza pietà. Adesso e in gravi condizioni e ha bisogno della preghiera di tutti. Un viaggiatore che arrivasse in un paese «barbaro», diceva lo scrittore spagnolo José Ortega y Gasset, saprebbe L'articolo proviene da La Luce di Maria.