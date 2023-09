Quindici | Kalashnikov sotterrato in un fondo agricolo

Leggi su 2anews

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’arma era stata occultata in una scatola di cartone insieme al caricatore d’acciaio con sedici colpi, in un terreno nel comune di, in provincia di Avellino. Un fucile semiautomatico modelloè stato scoperto dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino in unnel territorio del comune di, in provincia di