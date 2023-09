Questo tipo di camminata aiuta anche la memoria | provala subito

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 25 settembre 2023) Un metodo di fare sport che avranno provato in pochissimi,diè un toccasana per la mente! L’estate è ormai finita e sono in tanti ad aver rinnovato il loro abbonamento in palestra o ad aver ripreso le loro solite attività fisiche all’aperto e tra queste laresta da sempre unaarticolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.