Quello che le ha fatto è atroce! Anna Elisa non ce l’ha fatta

(Di lunedì 25 settembre 2023)Fontana, 48 anni, è deceduta nel Centro grandi ustioni del Civico. La donna era stata data alle fiamme dal compagno, Onofrio Bronzolino, nella notte fra venerdì e sabato. L’uomo, un operaio edile di 52 anni, è a sua volta ricoverato per ustioni e piantonato dai carabinieri. Lo scontro I due, facevano coppia fissa da circa due anni. Entrambi con matrimoni alle spalle, lei con cinque figli avuti dal precedente matrimonio. La coppia viveva in una casa non lontano dal centro dell’isola e aveva spesso scontri dovuti a divergenze caratteriali. L’ultimo nella notte tra venerdì e sabato, dove i due avrebbero avuto un diverbio iniziato per strada che si sarebbe poi accentuato a casa. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, lui si sarebbe allontanato dall’abitazione per procurarsi una tanica di benzina per dare fuoco alla donna. Dopo ...