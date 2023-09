Diverse centinaia di rifugiati hanno iniziato domenica ad attraversare il confine dal Nagorno - Karabakh, diventando i primi civili a raggiungere l'Armenia inun anno e riunendo le famiglie ...Dal momento che, secondo le stime,la metà delle riduzioni di emissioni di CO2 necessarie per ... si fa presente da Hbsc, l'esperienza nel settore tecnologico è con oltreaziende e fondi di ...

Migliaia di rifugiati armeni sono entrati in Armenia dal Nagorno-Karabakh dopo l'offensiva militare azera. Il governo armeno ha detto che intende evacuare migliaia di sfollati in Armenia, accompagnati ...Quasi 3.000 armeni sono entrati in Armenia dal Nagorno-Karabakh in seguito all'offensiva militare azera della scorsa settimana nella regione contesa, che ha provocato centinaia di morti, feriti o disp ...