Quando si gioca Verona-Atalanta? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

(Di lunedì 25 settembre 2023) Sebbene la quinta giornata della Serie A 2023-2024 sia terminata soltanto ieri sera, domani si riscenderà già in campo per il primo, e unico, turno infrasettimanale della stagione. Mercoledì 27 settembre, alle 18.30, sarà la volta della sfida tra, match valevole per la sesta tornata del campionato in corso. Ildi Marco Baroni è incappato in una sconfitta di misura con il Milan per 1-0 a San Siro. Nonostante non siano arrivati punti dalla trasferta meneghina, i gialloblu hanno offerto comunque una prestazione solida, mettendo in difficoltà i rossoneri per buona parte dei 90?. Quello di mercoledì sarà un altro impegno complicato per gli scaligeri, ma l’avvio di stagione fa presagire che ilpotrà dare filo da torcere ai nerazzurri, i quali di tanto in tanto lasciano ad avversari meno ...