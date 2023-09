Quando si gioca Genoa-Roma? Programma preciso | orario esatto | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Serie A 2023/2024 scenderà in campo tra qualche ora con il sesto turno. La massima serie italiana tornerà nuovamente ad allietare i cuori dei tanti appassionati pronti a tifare per i propri colori e la propria maglia già da domani, martedì 26 settembre. Ad aprire le danze, in questo turno infrasettimanale, saranno Juventus e Lecce. Ma, ovviamente, a essere impegnate saranno tutte le formazioni e soffermiamoci sulle due squadre che, invece, chiuderanno la sesta giornata: stiamo parlando di. I rossoblù, all’interno del Ferraris, giovedì 28 settembre a partire dalle ore 20.45, accoglieranno l’undici guidato da José Mourinho. Alberto Gilardino e i suoi faranno di tutto per sgambettare un avversario ostico come i giallorossi, non partito però al meglio. Dybala e compagni infatti, hanno iniziato la stagione con il freno a mano tirato: 5 punti ...