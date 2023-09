Quali partite vedere su Sky e DAZN per la sesta giornata di Serie A 26-28 settembre? Calendario | programma | palinsesto tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) LaA non ha più intenzione di fermarsi. Il quinto turno della massimaitaliana è terminato oramai qualche ora fa. A chiudere il valzer diiniziato oramai venerdì scorso, ci hanno pensato Torino e Roma con un pareggio. Non c’è tempo per guardare al passato però: le venti formazioni dovranno infatti preparare in pochissime ore il sesto turno, infrasettimanale per giunta. Tra poco più di 24 ore la Juventus di Massimiliano Allegri dopo la batosta Sassuolo, darà il via allacon la sfida di vertice contro il Lecce. Mercoledì 27invece, si giocheranno ben sei gare: il Cagliari ad esempio, all’Unipol Domus, dovrà vedersela con il Milan di Stefano Pioli. Lo stesso giorno l’Atalanta trascinata da uno straordinario De Ketelaere, tenterà di battere il ...