Pubblicato su Nature lo studio dell' Università di Perugia e dell' IRCCS San Raffaele sul triptofano

Leggi su iltempo

(Di lunedì 25 settembre 2023) L'degli Studi die l'Sandi Roma, in collaborazione con la Medical University di Innsbruck e l'a California, hannosulla prestigiosa rivistaCommunications un importante lavoro “Bridging of host-microbiota tryptophan partitioning by the serotonin pathway in fungal pneumonia” che mette in evidenza un nuovo ruolo'amminoacidonel mantenere l'omeostasi rigenerativa immunologica e microbica a livello polmonare. Il lavoro è un'ulteriore evidenza del ruolo centrale dele dei suoi metaboliti, sia derivanti dall'uomo che dal suo microbiota, nel mantenimento ...