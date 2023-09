PSG | Luis Enrique su Zaire-Emery | «Sembra abbia 37 anni»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Le parole di, nuovo tecnico del PSG, sulla scelta del capitano per la stagione. Tutti i dettagliha parlato nel post partita di PSG-Marsiglia. PAROLE – «Warren è un giocatore cheavere 37, non 17. È una grande opportunità per me avere un giocatore di questa qualità. La scorsa stagione, con Galtier, ha giocato tantissimo. È ovvio che sia un piacere allenarlo. Per me è un giocatore molto completo, molto professionale ed è un esempio di come dovrebbe uscire un giocatore dal centro di allenamento: umile, gran lavoratore, professionale al massimo, molto intelligente in campo e che sa giocare sempre con i compagni di squadra».