PROROGATA – This is Wonderland Roma 2023 | prezzi | orari e info

(Di lunedì 25 settembre 2023)is, l’evento che ha già accolto oltre 300.000 persone, proroga fino al 31 Ottobre, continuando ad incantare il pubblico con il percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva. Ogni giorno, il Giardino delle Cascate al Laghetto dell’Eur rimarrà aperto dalle 19.00 all’01.00 per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie. NUOVIDIIS:venerdì 19–01sabato 19–01domenica 19–01lunedì 19–01martedì 19–01mercoledì 19–01giovedì 19–01 Inis, la millenaria arte delle lanterne cinesi si rivela nelle atmosfere sognanti e incantate di uno dei più bei ...

is Wonderland' QUANDO:fino al 31 ottobre 2023; DOVE: Giardino delle Cascate - Laghetto dell'Eur; ORARI: dalle ore 19:00 alle ore 01:00 (ultimo ingresso consentito un'ora prima della ...is Wonderland' QUANDO:fino al 31 ottobre 2023; DOVE: Giardino delle Cascate - Laghetto dell'Eur; ORARI: dalle ore 19:00 alle ore 01:00 (ultimo ingresso consentito un'ora prima della ...

Superbonus, condomini: ipotesi proroga di almeno 3 mesi. Salvini contro Gentiloni Il Sole 24 ORE

MADRE - Prorogata al 6 novembre la mostra di Kazuko Miyamoto ... Napoli Magazine

Tornano i bonus, ma non per tutti. Il governo Meloni punta a prorogare gli sconti in bolletta in vista di una nuova ondata di rincari, tagliando però alcuni aiuti. Un compromesso per non gravare ...Il Comune di Follonica, in provincia di Grosseto, partecipa all'iniziativa "Nidi gratis" della Regione Toscana. Domande al via ...