PRONOSTICI NAPOLI – UDINESE | SFIDA DIFFICILE PER I PARTENOPEI

(Di lunedì 25 settembre 2023) La bellezza di una partita di calcio sta tutta nei dettagli: due squadre pronte a vincere, un pallone ed un tifo da stadio sfrenato per la squadra di casa, come quello del Maradona di! Siamo pronti a questa nuova contesa tra azzurri e friulani, con questi ultimi che sono una compagine davvero importante e che sa come far risultato anche in stadi difficili come quello napoletano. Le ragioni per cui i bianconeri sono considerati così tanto sono chiare: si tratta di un club nella massima categoria in Italia da quasi un trentennio! Una società che rappresenta una piccola cittadina del nordest Italia ma che sa farsi valere come una piazza importante, soprattutto quando affronta dei match apparentemente non alla loro portata. Ilpartirà avanti nei, questo è certo, ma non avrà vita facile come molti potrebbero ...