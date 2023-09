Processo a Ciro Grillo per stupro di gruppo | Silvia potrebbe essere interrogata in modo protetto Insorge la difesa

(Di lunedì 25 settembre 2023), la studentessa italo-norvegese che ha accusato di violenza sessuale di, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria,sentita incon il supporto di uno psicologo. Al momento si tratta solo di un’ipotesi paventata nella scorsa udienza di venerdì 22 settembre, che dovràformalizzata in un’istanza da parte degli avvocati della ragazza, assistita da Dario Romano e Giulia Bongiorno. Quest’ultima, ieri, ha raccontato che nel corso dell’udienza«ha pianto mentre ricostruiva i fatti, raccontando quello che prova ancora adesso». Nel caso in cui venisse richiesta e successivamente accolta l’istanza, la sua deposizione – prevista in quattro giornate ...

Silvia, la studentessa italo - norvegese che ha accusato di violenza sessuale di gruppoGrillo , Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, potrebbe essere sentita in modo protetto con il supporto di uno psicologo. Al momento si tratta solo di un'ipotesi paventata nella ......al momento si ritiene la principale vittima della violenza sessuale " a suo dire compiuta da... E' una delle ipotesi paventata durante l'ultima udienza alper stupro di gruppo che si ...

Processo Ciro Grillo, la testimone chiave in aula: “Non eravamo incapaci di controllarci Il Fatto Quotidiano

Processo Ciro Grillo, il racconto della testimone chiave: "Silvia mi disse che l'avevano violentata tutti" TGCOM

Il processo (a porte chiuse) è per violenza sessuale di gruppo ... di essermi svegliata tre volte», aveva spiegato e ha ridetto in aula. «La prima perché Ciro urlava con qualcuno in corridoio, ...“La mia amica mi disse: mi hanno violentata tutti”, è il racconto ribadito oggi al Tribunale di Tempio Pausania, da una delle testimoni del processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro ...