Probabili formazioni Napoli-Udinese | sesta giornata Serie A 2023 2024

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 27 settembre nella cornice dello stadio ‘Maradona’. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. La squadra di Rudi Garcia ha bisogno di ritrovare certezze. Di fronte unche ha perso Beto e spera di ritrovare presto brillantezza in zona gol. Di seguito, le scelte dei due allenatori, Garcia e Sottil.– Da valutare Juan Jesus, ma si scaldano ancora Ostigard e Natan. Di Lorenzo e Mario Rui agiranno invece sulle corsie laterali della ...

Ledi Genoa Cricket and Football Club - Associazione Sportiva Roma, partita valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A Tim 2023/2024 , in programma giovedì 28 ...Ledi Società Sportiva Calcio Napoli - Udinese Calcio, partita valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A Tim 2023/2024 , in programma mercoledì 27 settembre ...

Probabili formazioni Serie A: Juventus-Lecce, Genoa-Roma, Cagliari-Milan, Inter-Sassuolo, Napoli-Udinese, Lazi ilmessaggero.it

Juventus-Lecce: probabili formazioni e dove vederla Calcio Lecce

La Serie A torna in campo per la sesta giornata. Nel turno infrasettimanale in palio punti pesanti, con gli allenatori che devono ancora risolvere alcuni dubbi di formazione.Genoa-Roma è il posticipo delle 20.45 di giovedì 28 settembre che al Galileo Ferraris di Marassi in Genova chiude la sesta giornata di campionato, il primo turno infrasettimanale 2023/24. I padroni di ...