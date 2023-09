Principe Harry | l’ennesimo rifiuto alla Famiglia Reale

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ilè stato davvero escluso dsuaper l’anniversario della morte della regina Elisabetta? Per settimane i tabloid hanno diffuso la voce secondo cui il Sovrano non avrebbe incluso il figlio minore nella commemorazione. Lo scorso 8 settembre, inoltre, il duca di Sussex ha fatto una visita in solitariatomba della nonna, non raggiungendo nessuno degli altri membro della. Ma la verità potrebbe essere diversa. Il Sun, infatti, ha raccolto la testimonianza di un insider che ha raccontato un’altra versione dei fatti. Sembrerebbe, dunque, che ilabbia rifiutato l’offerta di trascorrere l’anniversario della morte della regina a Balmoral con suo padre. Re Carlo III, infatti, avrebbe ...