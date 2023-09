Preolimpico di Volley Femminile | l’Italia perde con la Polonia | pass per Parigi rimandato al 2024

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 25 settembre 2023) Lodz – Si infrangono i sogni di volare alle Olimpiadi aldeldi. Le Azzurre hanno perso ieri sera con lache stacca ilper i Giochi del. Una sfida decisiva all’Atlas Arena di Lodz, letteralmente incandescente ha accoltodi Mazzanti che ha vinto un solo set. Le avversarie e padrone di casa hanno poi dilagato e vinto per 3-1 (25-15; 24-26; 23-25; 21-25). Sonoe Stati Uniti a qualificarsi direttamente per. Oggi le Azzurre tornano in Italia con il terzo posto in competizione. La strada verso i Giochi è in salita, ma non si interrompe. Tutto èallaNations League del prossimo anno, in base poi al ...