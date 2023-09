Pontecagnano | beccati a rubare in un supermercato | arrestati

Leggi su zon

(Di lunedì 25 settembre 2023) In data 22 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, su segnalazione degli addetti alla sicurezza di un notodiFaiano, hanno arrestato, in flagranza di reato, per furto aggravato in concorso, C. S. e M. B., in quanto individuati nel sottrarre beni dal predetto esercizio commerciale. Segui ZON.IT su Google News.