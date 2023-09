Pompei | tenta rapina in un bar | cacciato da dipendenti e clienti

(Di lunedì 25 settembre 2023) Unata, sventata dal coraggioso intervento didi una tabaccheria, quella avvenuta lo scorso 21 settembre a, provincia di Napoli, in via Nolana, con il video dell'episodio immortalato dalle telecamere di sorveglianza dell'esercizio e circolato sul web.

Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato di Pompei , durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via ...

tenta rapina a Pompei : Un uomo di 43 anni e finito in manette per tenta ta rapina e denunciato droga, aggressione e danneggiamento Nella scorsa ...

Entra in una ricevitoria armato di pistola e con il volto parzialmente nascosto da un cappellino ed un fazzoletto. Prende in ostaggio una donna e ...

Le immagini virali che arrivano da, nel Napoletano: il rapinatore è stato fermato dall'intervento dei presenti e poi si è dato alla ...Rinvenuta e sequestrata una pistola risultata a salve che il bandito ha perso durante la fuga Entra in un bar dia volto coperto con in mano una pistola euna rapina. Viene però disarmato e messo in fuga dai clienti. Il video della rapina 'finita male' è finito sui social. Dai primi accertamenti dei ...

Pompei, tenta di rapinare una ricevitoria ma viene disarmato e bloccato dagli avventori – Video Il Fatto Quotidiano

Armato di pistola tenta una rapina al bar: i clienti lo picchiano Today.it

Entra in una ricevitoria armato di pistola e con il volto parzialmente nascosto da un cappellino ed un fazzoletto. Prende in ostaggio una donna e sotto la minaccia dell’arma la fa inginocchiare, poggi ...Una tentata rapina, sventata dal coraggioso intervento di dipendenti e clienti di una tabaccheria, quella avvenuta lo scorso 21 settembre a Pompei, provincia di Napoli, in via Nolana, con il video ...