Pompei | tenta di rapinare una ricevitoria ma viene disarmato e bloccato dagli avventori – Video

(Di lunedì 25 settembre 2023) Entra in unaarmato di pistola e con il volto parzialmente nascosto da un cappellino ed un fazzoletto. Prende in ostaggio una donna e sotto la minaccia dell’arma la fa inginocchiare, poggiandole una gamba sulla testa, in attesa di ricevere dal cassiere dell’attività commerciale l’incasso della giornata. Ma prima di recuperare i soldi,affrontato da un avventore che, con l’aiuto di altri clienti, riesce a disarmarlo e ad allontanarlo. Le immagini catturate dall’impianto disorveglianza finiscono in rete e diventano virali. Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione di(Napoli) e della sezione radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, che avrebbero rinvenuto e sequestrato una pistola, risultata a salve, che con ogni probabilità il malvivente avrebbe utilizzato nell’occasione. ...

