Pompei | rapina un bar ricevitoria | clienti picchiano in 4 il ladro e lo mettono in fuga - VIDEO

. Entra in un bar a volto coperto, minaccia una dipendente e il titolare con la pistola per farsi consegnare i soldi. Ma la scena poi cambia. Il rapinatore viene bloccato, disarmato e messo in ...Il fatto si sarebbe verificato il 21 settembre, attorno alle 19, in un esercizio di via Nolana a(anche se su quest'aspetto gli inquirenti mantengono ancora un certo riserbo, in attesa di ...

