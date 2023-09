Pompei | prova a rapinare un bar con la pistola ma viene disarmato dai clienti – Il video

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il 21 settembre intorno alle 19 un uomo incappucciato e con il viso coperto da un fazzoletto e da un cappello ha tentato una rapina in un bar di via Nolana a. Nelsi vede l’uomo che prende per i capelli una donna e, minacciandola con la, la obbliga a sdraiarsi mentre la tiene ferma con un ginocchio. L’uomo ha poi puntato laa un uomo dietro il bancone intimandogli di consegnare tutti i soldi presenti in cassa. Dopo la consegna, il cassiere è uscito dalla sua postazione e ha affrontato il rapinatore, aiutato da altri. In cinque l’hanno fermato, prendendogli lae colpendolo più volte a calci, pugni e anche con una sedia in plastica. Un avventore l’hai poi percosso con il manico dell’arma. Il rapinatore avrebbe anche chiesto agli uomini di ...

L'uomo è ricercato: sul caso stanno indagando i carabinieri die della sezione radiomobile di Torre Annunziata. La pistola rinvenuta sul luogo della rapina è stata sequestrata ed è risultata a ......(Confermato - 1994) (18/0) 15 - Mattia Pecoraro (Proveniente dal Gubbio - 2005) 3 - Fabio(... Rimani sempre aggiornato su Ostia MareL'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...

Pompei, prova a rapinare un bar con la pistola ma viene disarmato ... Open

Pompei, prova a rubare champagne di valore. Arrestato dalla Polizia Lo Strillone

Entra in un bar a volto coperto con in mano una pistola e tenta una rapina. Viene però disarmato e messo in fuga dai clienti.ASCOLI PICENO – Pareggio d’oro per l’Atletico Ascoli che ferma il Campobasso, una delle squadre in lizza per la vittoria del campionato. I lupi molisani nel primo tempo riescono ad andare in doppio ...