25 set 10:42 Polonia : non invieremo a Kiev armi nuove ma vecchie Il presidente polacco Andrej Duda torna in un'intervista al quotidiano polacco Super ...

Ancora un epilogo amaro per l’ItalVolley femminile in questi ultimi due mesi. Le Azzurre di Mazzanti vengono sconfitte in quattro set (25-15, ...