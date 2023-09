Pnrr Italia | oggi la cabina di regia Meloni | “Lavoriamo per la quinta rata”

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) –di, lunedì 25 settembre, per fare il punto sul. Nei prossimi giorni, comunica il governo in una nota, è previsto il pagamento della terzada 18,5 miliardi. Si è, poi, parlato della "richiesta di pagamento della quarta, pari a 16,5 miliardi di euro, trasmessa dal Governo alla Commissione europea lo scorso 22 settembre", oltre a fare "una prima analisi del conseguimento dei traguardi e degli obiettivi della, anche in base alla proposta di revisione del piano''. “Ladidiè stata utile per prendere atto del lavoro svolto in questi primi undici mesi di governo, di quello che siamo chiamati a fare per raggiungere gli obiettivi nel ...