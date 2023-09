Pnrr | 13 obiettivi su 69 della quinta rata slittano e 6 saltano Resta l’incognita del giudizio della Ue sulla revisione del piano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 settembre 2023) Diciottosui 69 previsti dal cronoprogramma originario delper il secondo semestre 2023 escono di scena o vengono rinviati. O almeno questa è la speranza del governo Meloni, che nella cabina di regia con ministri e rappresentanti di Regioni, Province e Comuni ha ricordato come le proposte di modifica alpresentate alla Commissione Ue in agosto “prevedano il differimento temporale per tredici, l’eliminazione di sei, che potranno essere coperti con altre fonti di finanziamento e l’integrazionemilestone relativa alla nuova misuraZes unica”. Dell’elenco fanno parte le Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico, gli interventi per la ...