Pixel e sudore. L'ascesa degli eSport

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 25 settembre 2023) Erano anni strani, a loro modo rivoluzionari e quindi particolarmente complicati, quelli nei quali noi, solo all’epoca, pionieri del joystick – non ancora joypad – ci trovavamo di fronte a qualcosa che i nostri genitori non avevano mai visto e quindi non potevano capire, nemmeno comprendere in alcuna maniera. Anni nei quali il televisore ancora era solo televisore – e qualcuno ancora resisteva ai colori – e per un Amiga o un Commodore o un Atari serviva un monitor, e ci si ritrovava in stanze solitarie, al modo dei tossici, che tutt’attorno ancora imperversavano come una sorta di piaga d’Egitto, a concederci il piacere, sempre a turno e mai condiviso davvero, di giocare ai videogiochi. Perché perdi così il tuo tempo? Non ti stufi a buttar via la tua vita davanti a uno schermo? I matusa chiedevano questo. Potevano cambiare il modo, la domanda, ma il concetto era lo stesso. E c’era ...