Pinato | “Potevamo chiuderla ma contavano solo i tre punti Sono all’80%”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn’altra gara per mettere benzina nelle gambe. Una condizione in crescendo, anche se il Benevento non ha ancora visto il vero Marco. Il centrocampista giallorosso ha commentato nel post partita il successo di misura ottenuto con il Brindisi. Vittoria – Un successo importante perché in serie C ogni vittoria in trasferta è determinante. Portiamo a casa i tree questo è ciò che conta. Prestazione – Siamo partiti molto bene e abbiamo trovato il vantaggio contro una squadra organizzata. Nel secondo tempo c’è stata un po’ sofferenza, anche seprima. L’importante, però, è riuscire ad avere delle occasioni. Condizione – Mi sento sempre meglio, arrivare senza aver fatto la preparazione è complicato. La gamba inizia a girare, mi sento sempre meglio. Percentuali? Diciamo ...