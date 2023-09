Perché i pub inglesi rischiano di scomparire

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’andamento dell’inflazione ha già complicato in lungo e in largo la vita quotidiana dei contribuenti, non solo italiani. La congiuntura economica sfavorevole sta per mietere una vittima illustre in terra inglese, un fondamento stesso della società britannica. Parliamo del pub, vittima sacrificale di una crisi di lungo corso innescata con la Brexit. A certificare l’ecatombe dei luoghi di ritrovo per eccellenza dei sudditi di Sua Maestà sono i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica.in Gran Bretagna chiudono i pub Nella prima metà del 2023 in Inghilterra e Galles hanno chiusi i battenti 383 pub, al ritmo di più di due al giorno. Un numero praticamente identico a quello registrato nei primi sei mesi del 2022 (386), a testimonianza di una tendenza negativa che non si arresta e che ha subìto un ulteriore duro colpo dalle chiusure imposte durante ...