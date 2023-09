Pensioni | con la rinuncia a Quota 103 arriva il bonus in busta paga | per chi e come funziona

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 25 settembre 2023)più pesante per chi ha deciso dire all’anticipo in tema di. L’Inps ha sbloccato l’incentivo per i lavoratori che raggiungono i requisiti della103 e decidono di non andare in pensione, una misura introdotta dall’ultima legge di Bilancio. L’incentivo consiste in una decontribuzione della parte di pensione trattenuta a carico del lavoratore. La possibilità di accedere a questa misura si può richiedere dal primo aprile, presentando domanda didell’accredito entro il 31 luglio, avendo perfezionato i requisiti di accesso alla pensione con la103. La platea interessata, finora, è di 45mila lavoratori., l’incentivo per non uscire dal lavoro con la103 La circolare Inps 82/2023 ...