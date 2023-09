Pensioni | «bonus Maroni» per chi rinuncia a Quota 103 e continua a lavorare Quanto vale

Leggi su corriere

(Di lunedì 25 settembre 2023) La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, per chi può accedere alla pensione anticipata tramite103 ma sceglie dire a, la possibilità di chiedere il «»: siai contributi per avere in busta paga quasi il 10% in più. L’ok dell’Inps