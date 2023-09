Pensioni 2023 | APE Donna e Pensioni part time | sostituiranno la Riforma Fornero?

(Di lunedì 25 settembre 2023) Due nuove misure di pensionamento (APE) sembrano prendere forma nei propositi del Governo, si legge ormai in ogni articolo che menziona il termine previdenza, così come ogni post su facebook; stiamo parlando di due misure che potrebbero, forse, portare a sostituire l’attuale? Per anni si é sbandierato lo slogan ‘aboliamo la’ nelle campagne pre elettorali, per poi arrivare a misure tampone che soddisfacevano una platea lasciandone fuori un’altra. Ora le uldue misure potrebbero portare ad una nuova direzione, fa osservare il nostro esperto previdenziale, il Dott. Claudio Maria Perfetto, da un lato APEporterebbe alla sostituzione della ‘vecchia’opzione ...

Il Governo pare indirizzano a fare una misura ad hoc per le donne, ma non sembrerebbe al momento dell’idea di ripristinare Opzione donna con i ...

Sorprese in vista per il pagamento delle Pensioni di ottobre 2023 . Sebbene per ricevere l’assegno del prossimo mese sarà necessario attendere un ...

... anche tagliando i furbetti del reddito di cittadinanza e bloccando il superbonus per quelli che se lo possono permettere, finiranno in stipendi e, nell'immediato anche per un bonus sulla ...Visto che il beneficio poteva essere richiesto da l 1° aprile, i lavoratori che hanno presentato la domanda di rinuncia dell'accredito contributivo entro il 31 luglio scorso, avendo perfezionato ...

Le date dei pagamenti Inps di ottobre 2023, scopri il calendario idealista.it/news

Tredicesima, ipotesi detassazione anche per i pensionati: cosa sappiamo Sky Tg24

Sala gremita, questa mattina, al Palazzo del Governo di Trapani per l’assemblea indetta dalla Cisal a sostegno della raccolta firme per la legge di iniziativa popolare che prevede pensioni più alte pe ...MILANO (ITALPRESS) – “Siamo qui per restare 5 anni, quindi abbiamo altre 4 manovre economiche: quest’anno la priorità sono gli ...