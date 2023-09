Pensione anticipata | istruzioni Inps sull’incentivo per chi rinuncia al pensionamento

(Di lunedì 25 settembre 2023) Zero contributi, e quindi più soldi in busta paga, per chiallaflessibile: la famosa Quota 103. E’ questo il maxi-incentivo inserito nel decreto 21 marzo 2023, approdato nella Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2023. Dopo la pubblicazione in Gazzetta, che dato ufficialmente il via al sistema premiale per chi, pur avendo i requisiti di accesso all’anticipo pensionistico, sceglie di continuare a lavorare, ecco ora la circolare(numero 82 del 22 settembre 2023) con tutti i dettaglieconomico per chialla. In breve tutti i dettagli sul meccanismo die ...

L’Ape sociale anticipata per le donne. Che permetta di andare in pensione a 61 anni di età. Ma anche la possibilità di usare la pensione ...

È in arrivo Ape donna 2024, la nuova pensione anticipata per le donne lavoratrici. Leggi tutto Ape donna 2024, la nuova pensione anticipata: in cosa ...

=> Calcolo etàL'uscitadal mondo del lavoro incide infatti sull'assegno previdenziale per i due fattori, che entrano in gioco nel calcolo della: il numero (minore o ...Una vera alternativa allaordinaria che prevede 42,10 e 41,10 anni di contributi, rispettivamente per uomini e donne. Ma come dicevamo, la misura non è per tutti. Infatti come ...

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto, per chi può accedere alla pensione anticipata ma sceglie di continuare a lavorare, la possibilità di chiedere il «bonus Maroni»: si rinuncia ai contributi per av ...La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un incentivo destinato ai lavoratori che soddisfano i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, nota come “quota 103” (ovvero almeno 62 anni ...