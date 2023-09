Pedullà commenta | «Solo una squadra si può avvicinare all’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023)ha parlato della corsa Scudetto, ritenendo l’Inter unanettamente superiore alla Juventus. Il giornalista parla della possibile rivale SUPERIORE ? In collegamento su Sportitalia, Alfredosi esprime sulle big della Serie A in lotta Scudetto: «Vedo un’Inter che ha un organico nettamente superiore alla Juventus eil Milan ci si può. Il Napoli al momento ha dei problemi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati