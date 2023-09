Pechino | l’Occidente e i non-allineati Parla Nietsche Cnas

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 settembre 2023) In un sistema internazionale sempre più turbolento, il ruolo della Repubblica popolare cinese come attore primario continua a essere innegabile. È, direttamente o indirettamente, coinvolta in quasi tutte le questioni rilevanti all’interno dell’odierno contesto globale. Per delineare brevemente il suo ruolo all’interno delle stesse Formiche.net ha avuto l’occasione dire con Carisa, associate fellow all’interno del Transatlantic Security Program del Center for New American Security. La narrativa anti-occidentale promossa dasi sta diffondendo a livello globale o il successo di questa operazione di information warfare è invece più limitato? Diversi Paesi non, dall’Africa all’America Latina passando per il Medio Oriente, non solo hanno accettato la narrazione anti-occidentale promossa da ...